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Konum bilgilerimiz güvende değil mi? FBI'dan beklenen açıklama

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konum verilerine ulaşmak için gerekli izinleri almak yerine bu verileri satın aldığını ilk kez kabul etti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 13:22
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Konum bilgileri güvende değil

Konum bilgilerimiz güvende değil mi? FBI'dan beklenen açıklama
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ABD Yüksek Mahkemesi’nin yaklaşık beş yıl önce hükümetin Amerikalıların telefonlarını yetkisiz bir şekilde izlemesine karşı bazı kurallar getirmişti.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konum verilerine ulaşmak için gerekli izinleri almak yerine bu verileri satın aldığını ilk kez kabul etti.

Konum bilgisi gibi kişisel verilerinin satın alınması çok daha yaygın bir hâle geldi.

FBI KABUL ETTİ

FBI ise daha önce bu satın alımları reddetmiş olsa da ilk defa bu iddiaları doğruladı.

Açıklama, ülkenin beş istihbarat şefinin katıldığı küresel tehditlerle ilgili bir ABD Senatosu duruşması sırasında yapıldı.

FBI direktörü Christopher Wray, kurumlarının şu anda bunu yapmadığını ancak geçmişte konum bilgilerini satın aldığını belirtti. Wray, bu verilerin reklam amacıyla toplanan bilgiler olduğunu aktardı.

FBI ve diğer kurumlar tarafından bu verilerin satın alındığının açıklanması ABD’de ise büyük yankı uyandırdı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ve Savunma İstihbarat Teşkilatı’nın da tıpkı FBI gibi kişisel verileri satın alındığı biliniyor.

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