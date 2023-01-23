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Telefonuna güvendi pizzacı yerine ormana gitti

Telefondan konum bulma yöntemiyle pizzacıya gitmek isteyen bir kişi, konumun yanlış olması nedeniyle ormanlık alanda kayboldu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 03:35
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Konum bulma yöntemiyle pizzacıya gitmek isterken kayboldu

Telefonuna güvendi pizzacı yerine ormana gitti
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Kocaeli’de bir vatandaş pizza almak için evden çıktı. Pizzacıya gitmek için cep telefonundan açtığı konumun kendisini ormanlık alana sokması neticesinde kaybolan vatandaşı ekipler yaptıkları arama çalışmasıyla buldu.

Olay, İzmit ilçesi Bağçeşme Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A., pizza almaya gitmek üzere haritadaki konuma göre evden çıktı. 

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Konumun yönlendirmesi doğrultusunda ormanlık alana giren İ.A., kayboldu. Daha sonra yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda yapılan çalışma neticesinde İ.A.’yı bularak kurtardı. (İHA)

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