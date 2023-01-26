İYİ Parti’nin 'konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesin' teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın, yabancılara konut satın alarak vatandaşlık verilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılması için verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Teklifi ile ilgili görüşlerini Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile açıklayan Subaşı, yabancılara sadece konut satın alarak vatandaşlık verilmesi yolunun kapatılması gerektiğini belirterek, bu uygulamanın ve yönetmeliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Subaşı, “Konut alma imkanı kalmayan vatandaş çadırlarda yaşamaya başlarsa şaşırmayın” dedi.

2017 yılına kadar vatandaşlık vermek için 1 milyon dolar istendiğini belirten Subaşı, şunları söyledi:

“BU UYGULAMANIN NERESİ MİLLİ?”

“Yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidar vatandaşlığı bir borsa gibi iner çıkar birtakım uygulamalarla, 1 milyon dolar, 250 bin dolar, 400 bin dolar gibi fiyatlarla satmaya başladı.

2022 yılında 2017'ye nazaran yabancıya konut satışı tam 3 kat artmıştır ve bu yıl yabancıya satış 22 bin konuta ulaşmıştır. Bunun 16 binini Ruslar, 8 binini İranlılar, 6 binini de Iraklılar almıştır. Bu uygulamanın neresi milli?

“DAİRE FİYATLARI 400 BİN DOLARA ÇIKTI”

“Yaşadığım şehir Antalya’da daire fiyatları neredeyse ortalama 400 bin dolara çıktı. Hatırlarım, eskiden, tüm Antalya’da çalışan bürokratların emekli ikramiyesiyle bir daire alıp Antalya’ya yerleşiyorlardı. Bugün hiçbir bürokratın emekli ikramiyesiyle ev alma imkânı kalmamıştır ve ortalama kiralar da asgari ücretin üzerinde 10 bin lira civarındadır. Antalya’da, inanın, Antalya’da, ikinci el karavanlar alınmak suretiyle birçok bölgede karavanlarda yaşamaya başlamıştır. Bir süre sonra ne olur? Bu yüzde 100’ü aşkın enflasyon ve bu tür yasalar yürürlükte olduğu sürece, inanın, bu ikinci el hurda karavanlardan sonra yurttaşlarımız çadırlarda da yaşamaya başlarsa hiç şaşırmayın.”