Konut almak için doğru zaman ne zaman. Ünlü analist tarih verdi

Ünlü analist yatırım amaçlı konut alımı için doğru zamanı açıkladı.

Borsa Temel Analisti Tardu Barlas resmi sosyal medya hesabı üzerinden yatırım amaçlı konut almak isteyenleri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Merkez Bankası Mayıs 2024 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri geçtiğimiz günlerde erişime açtı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artış gösteren konut fiyat endeksinin (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 45,0 oranında arttığı, reel olarak da yüzde 14,9 oranında azaldığı kaydedildi.

Yeni konut alımı yapmayı düşünenlere en net bilgi , Borsa Temel Analisti Tardu Barlas'tan geldi. Tardu Barlas resmi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Yatırım amaçlı konut alım zamanı için şu grafik benim rehberimdir." diyerek, "Dolar bazlı konut fiyat endeksi 38,76'da. Bu endeks 32 dolara gerilediği zaman gönül rahatlığı konut ile alınabilir." dedi.