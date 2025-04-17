Konut Fiyat Endeksi artış kaydetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Konut Fiyat Endeksi artış kaydetti

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2025'te aylık yüzde 2, yıllık yüzde 32,3 artış kaydetti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2025'te aylık yüzde 2, yıllık yüzde 32,3 arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) martta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 174 oldu.

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KFE, martta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 4,2 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, martta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,5, Ankara'da 1,9 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da 38,6 ve İzmir'de yüzde 32,5 yükseldi.

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