Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,8 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Konut Fiyat Endeksi açıklaması...

TCMB'ye göre,Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 1129,6 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 86,5 artarken, reel yükseliş ise yüzde 15,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine göre, ekimde bir önceki aya göre sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3'lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 74,4, Ankara'da yüzde 101,5 ve İzmir'de 80,1 yükseldi.