Konut fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Özhaseki tarih verdi

Özhaseki, konutla ilgili, “1 sene içinde fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz” dedi. Özhaseki, ayrıca kentsel dönüşüm, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve çelikten köy evleri hakkında da bilgi verdi.

Kentsel Dönüşümde Hukuksuzluklara Son

Özhaseki, kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, geçmişte yaşanan tıkanıklıkları ve hukuksuzlukları gidermek için yeni bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özhaseki, “Fikirtepe de buna en önemli örneklerden biri. Ortada bir tane derme çatma bir konut duruyor. İçinde oturan da yok ama durduruyorlar. Binlerce insan mağdur olmuş. Ortadaki evi kimse yıkamadığı için çalışma başlayamıyor. Bütün bu aksaklıkları giderecek ne varsa; hepsi kanun teklifinde mevcut” dedi.

Deprem Bölgesinde Yapılan Çalışmalar

Özhaseki, deprem bölgesinde 850 bin bağımsız birimin yenilenmesi gerektiğini, bunun 200 bininin inşaatının devam ettiğini, 50 bininin ise yıl sonuna kadar teslim edileceğini kaydetti. Özhaseki, ayrıca ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyasına başvuran 237 bin kişiye 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi verdiklerini, bunun 2 sene ödemesiz, 10 yıl vade ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Çelikten Köy Evleri

Özhaseki, deprem bölgesinde çelikten köy evleri yapacaklarını, bunun en sağlam yöntem olduğunu ifade etti. Özhaseki, “Çelikten köy evleri yapıyoruz. En sağlamı, bu şekilde yapmak.100 bin civarında tek katlı köy evlerini de inşallah 6 ayda tamamlamayı planlıyoruz” dedi.