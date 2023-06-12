Konut fiyatları ucuzlayacak diye bekleyenler bu haberi okusun

Konut fiyatlarının ucuzlamasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak veriler ortaya çıktı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, inşaat maliyetleri yıllık yüzde 52,99 arttı. Bina yapımı maliyetlindeki artış ise yüzde 54,55’i buldu.

Konut fiyatları ucuzlayacak diye bekleyenler bu haberi okusun

Ekonomide rasyonel politikaların öne çıkmaya başlamasıyla yükselişi hızlanan dolar kurunun ardından konut fiyatlarının da artmaya devam etmesi beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2023 İnşaat Maliyet Endeksi rakamlarını açıkladı.

Seçimlerin geride kalmasının ardından dolarda yaşanan tarihi yükselişin hem inşaat hem de gayrimenkul sektöründe belirsizliği ortadan kaldırabileceği ifade ediliyor. Ancak sektörü yeni maliyet artışları ve zamlar bekliyor. İki yıldır baskılanan döviz kurları dolayısıyla maliyet hesabı yapmakta zorlanan inşaat sektörü ekonomide rasyonel politikalara dönülmesiyle yeni bir dönemin başlamasını bekliyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, konuyla ilgili açıklamasında, “Dövizde son iki yıldır baskılama vardı. Bu yükselişle dolar olması gereken seviyeye gidiyor. Hiç şüphesiz bu yükseliş ile ithal ürünlerde de maliyet artışları olacak. Bu kapsamda inşaat sektöründe fiyatlar artabilir. Yatırımcı bu ortamda yeni proje üretmek ister mi onu da görmek lazım” değerlendirmesinde bulundu.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 52,99 ARTTI

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,99 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,37, işçilik endeksi %0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %39,80, işçilik endeksi %102,72 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 54,55 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,21, işçilik endeksi %0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %41,14, işçilik endeksi %103,02 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,89, işçilik endeksi %0,21 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %35,67, işçilik endeksi %101,61 arttı.

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