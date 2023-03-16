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Konut fiyatlarındaki yıllık artış dudak uçuklattı. Rakamı duyunca Orta Asya’daki atalarımızın yerinde olmak isteyeceksiniz

Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ocakta aylık yüzde 6.9 ve yıllık yüzde 153.1 artışla 708.3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece konut fiyatları 4 senedir aralıksız her ay yükselmiş oldu. Son olarak Ocak 2019'da konut fiyatlarında yüzde 0.4'lük düşüş kaydedilmişti

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 19:41
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Konut fiyatlarındaki yıllık artış dudak uçuklattı. Rakamı duyunca Orta Asya’daki atalarımızın yerinde olmak isteyeceksiniz

Konut fiyatlarındaki yıllık artış dudak uçuklattı. Rakamı duyunca Orta Asya’daki atalarımızın yerinde olmak isteyeceksiniz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 6.9 artarak 708.3 seviyesinde gerçekleşti.

Son verilerle beraber konut fiyatlarında 4 senedir aralıksız yükseliş kaydedilmiş oldu. Son olarak Ocak 2019'da konut fiyatlarında yüzde 0.4'lük düşüş kaydedilmişti.

KFE, ocakta yıllık bazda yüzde 153.1 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 59.1 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6.0, 6.0 ve 5.8'lik artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 154.4, Ankara'da yüzde 156.8 ve İzmir'de 149.9 yükseldi.

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