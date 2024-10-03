Konut kredisinde faiz oranları değişti

Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası'nın konut kredisinde kampanya başlattı. Kredi ile konut almak isteyenleri umut ışığı oldu. Özellikle son dönemde parasal sıkılaşma çerçevesinde faiz oranlarının yükselmesiyle beraber konut kredisinde de faizler uçuşa geçti, bankalarda kredi limitleri sınırlı kalmıştı.

Bu süreçte nakdi olan ve düşük tutarlarda kredi kullanarak ev sahibi olanlar için bir avantajlı olurken, peşinatı düşük olup da yüksek kredi ile ev almak isteyenler için süreç zorlaşmıştı.

YÜZDE 2.89 FAİZLE KREDİ KAMPANYASI!

Milliyet'in haberine göre, Ziraat Bankası’nın yüzde 2.79’a varan konut kredisi kampanyası piyasada olumlu bir hava yarattı. Faiz düşüşünün başlamasıyla beraber bir özel banka da kredi faiz oranlarını indirdi. Akbank ilk defa ev alacaklara yönelik yüzde 2.89 faiz oranıyla kredi kampanyası başlattı. Halihazırda evi olanlar için ise Akbank yüzde 3.02 oranıyla kredi veriyor.

Peki diğer bankalarda da faiz indirimleri başlar mı? Yüzde 2.89 faiz oranıyla 1 milyon lira kredi çekilmek istense bunun geri ödemesi ne kadar tutuyor? Yıl sonuna doğru özel bankalarda kredi faizleri yüzde 3’ün altına iner mi?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Özel bankalarda şu anda faizler genel olarak yüzde 3 seviyelerinin üzerinde. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın faizlerde yapacağı indirim sonrasında özel bankalarda faiz oranlarının yüzde 3 seviyelerinin altına düşmesini bekliyoruz.

‘ORTA VADEDE FAİZLERİN DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR’

Beklentiler nispeten özellikle Avrupa ve ABD’deki faiz kararları sonrasında ülkemizin döviz bazlı borçlanmasının daha kolay olacağı çerçevesinde değerlendiriliyor. O nedenle beklentiler orta vadede faizlerin biraz daha düşeceğine yöneliktir.

YÜZDE 2.89 FAİZ ORANI İLE 1 MİLYON TL KREDİ İÇİN NE KADAR ÖDEME ÇIKIYOR?

Ziraat Bankası’nın ardından Akbank da konut kredisi faizlerinde indirime gitti. Sigortalı kredi oranları böylelikle yüzde 3 seviyesinin altına inmiş oldu. Akbank ilk kez ev alacaklara yüzde 2.89 faiz oranıyla kredi kampanyası başlattı.

Buna göre ilk kez ev alacak bir kişi 120 ay vadede, yüzde 2.89 faiz oranıyla 1 milyon TL kredi çekmek istediğinde bunun aylık taksit tutarı 29 bin 878 lira tutuyor. Vade sonunda geri ödenecek toplam tutar ise 3 milyon 585 bin 426 TL yapıyor.

‘KAMPANYALARDA AĞIRLIK KAMU BANKALARINDA OLACAK’

Kampanyaların kamu bankaları kısmında biraz daha devam etmesini bekliyoruz. Kamu bankaları bu noktada öncü olacaktır. İnşaat firmalarının daralan satış sürecine destek olmak açısından kamu bankalarının elini taşın altına koyacağını bekliyorum. Faiz oranlarında yaşanacak indirimler konut üreticilerinin, üretim kısmını sağlıklı hale getirecektir.

‘YIL SONUNA KADAR YÜZDE 3’ÜN ALTINA GERİLEYECEK’

Bu yıl sonuna kadar özel bankalarda kredi faizlerinin yüzde 3 seviyelerinin altına gerileyeceğini düşünüyorum. Alımı hareketlendirecek yüzde 1.50 gibi faiz oranlarının ise 2026 ortalarında veya sonunda gerçekleşebileceğini değerlendiriyorum.

‘FİYATLARDA ENFLASYONA GÖRE DÜŞÜŞ AZALACAK’

Temmuz ve ağustos aylarında konut satışlarında önemli artışlar yaşanmıştı. Bunun eylül ayında da nispeten etkisinin süreceğini değerlendiriyoruz. Konut Fiyat Endeksi noktasında reel bazlı düşüş biraz daha azalacak.

‘KİRA FİYATLARI YATAY SEYREDECEK’

Konut fiyatlarındaki artışlar enflasyonun altında gerçekleşmişti. Kiralarda da yaşanan artışlar nispeten bu ay itibarıyla şubat ayına kadar yatay seyir izliyor olacak.

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI NE DURUMDA?

İstanbul genelinde konut fiyatları metrekarede 40 bin TL seviyelerine yaklaştı. 100 metrekare bir daire 4 milyon TL seviyesinde. Sıfır dairelerde bu rakam 45 bin TL seviyelerine çıkarken, eski yapılarda 30 bin TL'ye kadar düşebiliyor."