Konut kredisinde faizin düşeceği tarih açıklandı. Piyasaların bir bileni duyurdu

Kaynak: Medyaradar
Konut kredisinde faizin düşeceği tarih açıklandı. Piyasaların bir bileni duyurdu
Konut kredisi faiz oranlarına dair beklentiler tüm sıcaklığını korumaya devam ediyor. İlk kez ev alacakların beklediği konut kredileri ilgili düzenleme ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor.

Konut kredisi ile ilgili yerel seçimler öncesinde ev almak isteyen vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ev almak için konut kredisine başvurmak isteyenler 10 yıllık vadeli konut kredilerinin faizini görünce neye uğradığını şaşırıyor.
Dar gelirli vatandaşlar için ev almak artık hayalleri bile süsleyemiyor. Yerel seçim öncesinde konut kredisine dair bir gelişme olup olmayacağı merakla bekleniyor.
Konut kredileri ile ilgili önemli bir iddia sürüldü. Piyasanın en bilinen isimlerinden İslam Memiş yaptığı açıklamada ‘Kredi muslukları açılır mı?’ sorusuna cevap aradı.

tlres.jpgMemiş açıklamasında “İlk kez ev alacaklara Mayıs, Haziran gibi yeni bir kredi limiti açıklaması bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, "Daha önce hükümet tarafından yüzde 1.20 oranı belirtilmişti. Bu sözün yerine getirileceğini düşünüyorum. Söz yerde kalmasın diye ilk kez ev alacaklara kredi musluklarının açılacağını söyleyebilirim. Haziran ayında kampanyalı konut kredisi olabilir.” ifadelerini kullandı.

memurodeme.jpgEmekli bayram ikramiyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 bin lira olarak açıklanması da emeklileri hayal kırıklığına uğratmıştı. Emekli ikramiyelerine gelen tepkiler üzerine yeni bir düzenleme yapılır mı sorusunu yanıtlayan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

“Şahsen bayram ikramiyelerinde artış olacağını düşünmüyorum fakat malum seçim dönemindeyiz. Seçim döneminde böyle sürprizlerin yaşanması beklenebilir. Nisan ayının başı gibi bu sürpriz gelebilir. Eğer tekrar bir zam söz konusu olursa Hazine ciddi anlamda zorlanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

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