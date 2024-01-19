Konut satışı 9 yılın en düşük seviyesinde

Açıklanan verilere göre, konut satış sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalış göstererek 1 milyon 225 bin 926'ya düşüş gösterdi.

Ocak-Aralık 2023 döneminde ipotekli konut satışı yıllık bazda yüzde 36,6 gerileme göstererek 177 bin 748, diğer satış türlerinde de yüzde 13 gerileyerek 1 milyon 48 bin 178'e düştü.

2023 yılında ipotekli satışların payı yüzde 14,5, diğer satışların payı yüzde 85,5 oldu.

Yine bu dönemde ilk defa satılan konut sayısı yüzde 17,5 azalış göstererek 379 bin 542'ye düştü. İkinci el konut satışları da yüzde 17,5 azalışla 846 bin 384 olarak azaldı.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69 geldi.

KONUT SATIŞLARINDA İLK SIRAYI YÜZDE 16,2 PAYLA VE 198 BİN 739 SATIŞ İLE İSTANBUL ALDI.

Satış sayılarına göre 2. sırayı 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 payla Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 payla İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller, 426 konutla Ardahan, 501 konutla Hakkari ve 970 konutla Tunceli olarak sıralandı.

Türkiye genelinde konut satış sayısı geçen ay Aralık 2022 yılına kıyasla yüzde 33,4 düşerek 138 bin 577 olarak kaydetti.

Aynı dönemde de İstanbul, 23 bin 714 konut satışı ve yüzde 17,1 payla birinci sıraya yerleşti.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 458 konut satışı ve yüzde 8,3 payla Ankara devam ederken, 7 bin 166 konut satışı ve yüzde 5,2 payla İzmir izledi.

Hakkari 65 konut satışıyla en az konut satışının gerçekleştiği il oldu.