Konut satışlarında kabus gibi düşüş. Artık yabancı bile almıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, Türkiye genelinde konut satışları Haziranda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 5,2 azalışla 79 bin 313 olarak gerçekleşti.

Konut satış sayısının en fazla gerçekleştiği iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir oldu.

En az satışın gerçekleştiği iller ise sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak sıralandı.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalış kaydederek 545 bin 74 olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 3,7 azalarak 545 bin 74 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında 2023’ün aynı ayına göre yüzde 49,4 azalış kaydederek 6 bin 813 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞI GERİLEDİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 azalışla 25 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,1 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artış kaydederek 173 bin 324 olarak oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran 2023’ünaynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak 53 bin 888 olarak belirlendi

Toplam konut satışları kapsamında ikinci el konut satışının payı yüzde 67,9 olarak kaydedildi.

İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 5,8 azalarak 371 bin 750 oldu.

ARTIK YABANCI BİLE KONUT ALMIYOR

Yabancılara yapılan konut satışları Haziranda 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 45,1 azalışla bin 440 olarak kaydedildi.

Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 oldu.

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin olarak sıralandı.

Yabancılara yapılan konut satışları 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 45,7 azalışla10 bin 461 olarak kaydedildi.

Haziran ayında ülke uyruklarına kıyasla en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna’ya gerçekleşti.