Konut satışlarında yeni gelişme sert düştü

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK şubat ayı konut satış verilerini açıkladı. Şubat ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artış gösterdi. ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Ancak Ocak-Şubat dönemindeki satışlar ise geçen yıla göre yüzde 2 düşüş yaşadı.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Geçen ay İstanbul'da 16 bin 344 konut satışı gerçekleşirken, ülke genelindeki satıştan yüzde 17,4 paya sahip oldu. İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları, yıllık bazda yüzde 44,9 azaldı. Geçen yıl 5 bin seviyesindeki yabancılara konut satışı sayısı 1846 olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara konut satışı, ülke genelindeki satış verilerine göre ancak yüzde 2 pay alabildi. Yabancılara konut satışı sıralaması yine değişmedi. Buna göre ilk sırayı 691 konutla İstanbul alırken, ikinci sırada Antalya ve üçüncü sırada Mersin takip etti.Yabancılara yapılan konut satışları ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 3 bin 907 oldu.

EN ÇOK RUSLAR KONUT ALDI

Türkiye'de ülke uyruklarına göre en çok konut alanlar Rusya vatandaşları oldu. Şubatta Rusya vatandaşları Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 200 konutla İran, 112 konutla Iraklılar izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Kredi faizlerinin artmasıyla birlikte, ipotekli konut satışlarında büyük bir düşüş yaşandı. Hem de yüzde 49,1 oranında. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalarak 8 bin 827 olarak kayıtlara geçti.