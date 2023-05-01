Konutta gerçek müjde!

Bu köşede ve Avrasya Yatırım YouTube Kanalı'mızdaki video/analizlerde Millet İttifakı'nın gelmesi halinde konut fiyatlarında düşüş serisi başlar demiştik.

Millet İttifakı gelirse neden konut fiyatları düşer dediğimizde maddeler halinde gerekçelerimizi hatırlayalım:

1-Kılıçdaroğlu'nun başkan seçilmesi ile yurda girecek yabancı sermaye, kurların ateşini söndürecek. Zaman içinde kadroların oturması ile artacak girişler kuru 18 seviyesine doğru iterken ekonomide güvenin tekrar gelmesi kura bağlı maliyetlerin aşağı inmesine neden olacak.

İnşaat maliyetlerinin gerilemesi ise konut arzında artışa neden olarak orta gelir için yapılan konut sayısını artıracak.

2-Enflasyondaki gerileme yatırım amacı ile konut alımını bitirecek. Konuta gerçekten barınma gözü ile bakılacak, haliyle ek talep ortadan kalkınca fiyatları yukarı çıkartan bir gerekçe silinmiş olacak.

3-Yaklaşık 7-8 milyon civarı olan ve sayıları düzenli artan göçmen girişine dur denilecek. Olanlar insan onuruna yakışır şekilde ülkelerine yolcu edilecek. Bu durum gıda ve konut fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak. Anadolu'nun rızkı, Anadolu insanına kalacak.

4-Çimento üretimindeki sorunların çözülmesi ve bölgesel kartellerin bitirilmesi adına hükümet harekete geçecek. Çimentocuların borçlarının varlıklarını aştığı kötü ekonomik sistem düzeltilirken, konut gerekçeleri çimento talebine öncelik verilecek, iç piyasa sorunları çözülüp ihracat sonra değerlendirilecek.

Bu düzenlemelere ek olarak bizim de önceden yazdığımız geçmişte dar gelirliye ev yapma görevi verilen ancak şimdi zenginlere konut yapan TOKİ konusunda önemli adımlar atılacak.

Bu konuda Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bakın neler dedi:

"2002'de nüfusun yüzde 75'i ev sahibiyken bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Görüyor musunuz şu korkunç durumu?

Konut fiyatlarındaki artış, doları ikiye katladı. Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının bile altında zam alan çalışanların, hele milyonlarca asgari ücretlinin ev sahibi olması mümkün değil, hayal. Bir yıl içinde kiralar yüzde 197 arttı. Asgari ücret 8 bin 500 lira iken, bir evin kirası ortalama 7 bin 400 liraya çıktı.

Bakın, dramatik bir rakam söyleyeyim size. 1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ, son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı. Sizce konut sayısı neden bu kadar düşük? Çünkü TOKİ'yi, konut dışında 5'li çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Açıkça söylemek gerekirse, orta sınıfı, hele hele yoksulları resmen unuttular.

TOKİ'yi de nefessiz bıraktılar. Konut, barınma, kira krizini çözmek için ikinci yüzyıl programını geliştirdik. Millet İttifakı iktidarında Toplu Konut İdaresi, asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Bu kapsamda Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde 20'si olacak.

Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun ödeme koşulları sağlanacak. Nihai hedef, 5 yılda sosyal konutların sayısını tam 4 katına çıkarmak."

Bu açıklamayı böyle geniş vermemin sebebi şu: Bu ülkeye başkan olacak kişi sorunun farkında ve çözümün ne olduğunu çok iyi biliyor.

O zaman yapılması gereken basit.

Kılıçdaroğlu'nu, yani rantiyelerin değil halkın adamını seçmek gerek…