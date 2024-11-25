Konya-Adana yolunda kaza: Tır tankere çarptı

Kaynak: İHA
Konya-Adana yolunda kaza: Tır tankere çarptı

Konya’nın Ereğli ilçesinden Karapınar ilçesine seyir halinde olan tır yolda arıza yapan tankere çarptı. İki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 ATV 817 plakalı Mercedes marka tır, geceden arıza yapan ve duba ile işaretleme yapılarak yolun sağında duran tankere arkadan çarptı.

Kazada iki aracın sürücüleri hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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