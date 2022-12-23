﻿Konya Altınekin SYDV personel alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre, Konya Altınekin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin asit veya onaylı sureti

3- (TC Kimlik numaralı) Nüfus Cüzdanın fotokopisi

4-2 adet vesikalık fotoğraf

5-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

6-Varsa iş deneyim belgeleri ve sertifikaların fotokopisi ve özgeçmişleri

7- Sürücü Belgesi Fotokopisi

8-ÖSYM den KPSS çıktı belgesi

9. Adli Sicil Kaydı çıktısı