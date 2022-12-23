﻿Konya Altınekin SYDV personel alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre, Konya Altınekin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi
2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin asit veya onaylı sureti
3- (TC Kimlik numaralı) Nüfus Cüzdanın fotokopisi
4-2 adet vesikalık fotoğraf
5-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)
6-Varsa iş deneyim belgeleri ve sertifikaların fotokopisi ve özgeçmişleri
7- Sürücü Belgesi Fotokopisi
8-ÖSYM den KPSS çıktı belgesi
9. Adli Sicil Kaydı çıktısı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.