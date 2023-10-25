Konya CHP’den Özgür Özel’e destek açıklaması

CHP Konya İl Örgütü, CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel'i bugün Ankara'da ziyaret etti.

CHP Konya ilçe başkanları, Konya'nın 31 ilçesinden 25'inin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılacak 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel'i destekleyeceklerini açıkladı.

“CHP'DEKİ DEĞİŞİME İLİŞKİN UMUT ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Özel, ziyaretin ardından şunları söyledi:

Türkiye'de katıldığım ikinci il kongresi; Konya İl Kongresi'ydi. Konya İl Kongresi'nde büyük bir coşkuyla karşılanmıştık. Pek çok yerde de Konya'nın enerjisini anlatmıştım.

Ama Konya İl Kongresi'nden sonra Konya'da seçilen bütün delegasyonun değişimin karşısında olduğu gibi haberler yayıldı. Kamuoyu yanıltmıştı. Bugün ona cevap vermek üzere Konya İl Örgütümüz burada.

25 ilçemizin desteğini teyitli olarak buraya getiren ilçe başkanlarımız burada. Konya'dan 12 kurultay delegemizin imzalarını getirip teslim ettiler. Konya'da değişime çok büyük bir destek var.

Her geçen gün CHP'deki değişime ilişkin umut, büyük bir mutlulukla izliyoruz ki artarak devam ediyor.

Bu, üyelerimize ve sokağa yansımış durumda Türkiye'nin dört bir yanında gördüğümüz ilgiyi, bugün Konya'dan 25 ilçemizi temsilen yapılan bu ziyaretle büyük bir memnuniyetle karşıladık.

Bazı ilçe başkanları da şu açıklamaları yaptı:

CHP Akşehir İlçe Başkanı Sevim Uzun: “Biz neden değişim istedik? Çünkü taban bizden değişim istiyor. Halk değişim istiyor. Biz onların sesine kulak verdik. O amaçla değişim istedik. Değişim gücünün önünde durmamız mümkün değil. Mutlaka bir değişim olmalı.”

CHP Çumra İlçe Başkanı Ramazan Kılıç: “Amacımız, ne yazık ki gerçek olmayan birtakım söylemle Konya'daki İl Kongresi'nin sonucunda seçilen tüm delege arkadaşlarımızın özgür iradeleri yok sayılarak, kimilerinin çıkıp topyekûn ‘değişim karşıtı' olarak Türkiye geneline lanse edilmesinden dolayı bunun doğru olmadığını, Konya ve geride kalan 80 ilde de gerçeğin bu olmadığını açık ve net bir şekilde göstermek adına bugün Genel Başkan adayımızın yanındayız.

Desteğimizi kamuoyu karşısında açıklıyoruz. Partimizin tabanının en az yüzde 95'i kayıtsız, şartsız olarak CHP'de mutlaka hem genel başkanıyla hem de kadrolarıyla hem de yapısal anlamda bir değişiklik meydana çıksın ki kaybolan heyecanlarımız, cesaretimiz, kırılmış olan umutlarımızın tekrar ortaya çıkması, değişim adına karar verdik. Yürekten değişimi destekliyoruz.”

CHP Seydişehir İlçe Başkanı Orhan Özel: “Konya'nın 31 ilçesi var. Anadolu'nun kırsalında köylerinde büyük bir değişim hissiyatı var. Yaptığımız araştırmada Konya'nın 31 ilçesinden 25 adeti değişim istiyor.

Bunlar; Akören, Ahırlı, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Derebucak, Hadim, Halkapınar, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Meram, Taşkent, Seydişehir ve Hüyük ilçeleri. Halk tabandan çok ciddi bir değişim istiyor. Belki genel merkezde, şehir merkezlerinde siyasetçilerimizin bundan bilgisi ve haberi yoktur. Taban ne pahasına olursa olsun, ‘Değişim, değişim, değişim' diyor.”