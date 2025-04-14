Konya merkezli 9 İlde FETÖ operasyonu: Askeri yapılanma çökertildi: 20 gözaltı

Kaynak: AA
Konya merkezli 9 İlde FETÖ operasyonu: Askeri yapılanma çökertildi: 20 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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