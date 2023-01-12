Konya Taşkent Belediyesi 3 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Taşkent Belediyesi, bünyesinde temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Taşkent ilçesi ve mahallelerinde ikamet etmek

Fazla talep olması durumunda görüşme/mülakat ile alım yapılacak

Müracaatlar şahsen yapılacak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe

Sabıka kaydı

İkametgah

Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi

Aile nüfus kayıt örneği

Diploma fotokopisi (Öğrenim belgesi)

Sağlık raporu