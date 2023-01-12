Konya Taşkent Belediyesi 3 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Taşkent Belediyesi, bünyesinde temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Taşkent ilçesi ve mahallelerinde ikamet etmek
Fazla talep olması durumunda görüşme/mülakat ile alım yapılacak
Müracaatlar şahsen yapılacak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Dilekçe
Sabıka kaydı
İkametgah
Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi
Aile nüfus kayıt örneği
Diploma fotokopisi (Öğrenim belgesi)
Sağlık raporu
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