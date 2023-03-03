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Özlem Yıldız duygularını satırlara döktü. İyi hissettiğim için suçluluk duymak istemiyorum

Sunucu Özlem Yıldız bir süre önce Konya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği paylaşımında bulunmuştu, Yıldız dönüşü sırasında yeni bir paylaşımda bulundu ve duygularını ifade etti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 20:54
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Konya ziyaretini bitiren Özlem Yıldız duygularını takipçileriyle paylaştı

Özlem Yıldız duygularını satırlara döktü. İyi hissettiğim için suçluluk duymak istemiyorum
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Sosyal medya hesabından pek çok ünlü isim gibi depremzedelere yardımda bulunmak adına paylaşımlarda bulunan Özlem Yıldız, kısa bir süre önce Konya ziyareti gerçekleştirdi.

Buradan da takipçilerine ziyaretine dair fotoğraflar atan Özlem Yıldız, bu defa dönüş yolunda yaptığı bir özçekimi takipçilerinin beğenisine sundu.

"Dönüş vakti, ne iyi geldin Konya" notunu düştüğü paylaşımına bir diğer karede yaşadığı duyguları da ekleyen Özlem Yıldız, son zamanlarda ülke genelinde oluşan havanın kendisini nasıl etkilediğini de şu sözlerle anlattı:

"İyi hissetmek istiyorum. İyi hissettiğim için suçluluk duymak istemiyorum. Tazelenmek, yenilenmek istiyorum. Belki de hayatımın en yorgun, en karmaşık dönemini geçiriyorum ve yalnız olmadığımı biliyorum."

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