Konya’da 100 metrelik yeni obruk

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da 100 metrelik yeni obruk

Konya’nın Karapınar ilçesinde son günlerde obruk oluşumları devam ederken, yaklaşık 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk daha meydana geldi.

Üçobruk mevkiinde, merada oluşan bu devasa çukur, koyun otlatan çobanlar tarafından fark edildi.

Çobanlar, durumu hemen çevrede yaşayanlara bildirdi. Bu tür obrukların oluşması, bölgedeki çiftçiler ve yerel halk arasında ciddi bir tedirginliğe neden oluyor.

Çevre sakinlerinden Ali Özata, yaşanan olayı anlatarak, "Gece çobanım bir ses duymuş. Uçak düşmüş gibi güçlü bir patlama sesi olduğunu söylediler. Sabah gittiklerinde devasa bir çukurla karşılaşıp bana haber verdiler. Akşam saatlerinde bu bölgede bir canlının geçmesi son derece tehlikeli olabilir. Bölgemiz obruklarla çevrili, ve benim yaşadığım eve sadece 100 metre mesafede de bir obruk bulunuyor" dedi.

Bu durum, bölgede yaşayanlar için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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