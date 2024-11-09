Konya’da 14 yaşındaki kayıp kız bulundu

Kaynak: İHA
Konya’da 14 yaşındaki kayıp kız bulundu

Konya'da kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıkan 14 yaşındaki kayıp kız çocuğu, arkadaşının evinde bulundu.

Konya'da kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıkan 14 yaşındaki kız çocuğu, arkadaşının evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde oturan Develi ailesinin 4 çocuğunun en küçüğü olan ve küçük yaşlardan itibaren psikolojik tedavi gören 14 yaşındaki G.D., dün akşam saatlerinde kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıktı. Kızlarından dün akşamdan beri haber alamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Yapılan çalışma sonrası G.D. arkadaşının evinde bulundu.

Konya’da 14 yaşındaki kayıp kız bulundu

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