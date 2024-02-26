Konya'da 2 zehir taciri tutuklandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında polis ekipleri, Gülmece Parkı’nda daha önce hakkında birçok kez uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılan E.D. isimli şahsı fark etti.

Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan ve cebindeki uyuşturucu maddeyi yere fırlatan E.D., kovalamacanın sonunda yakalandı ve gözaltına alındı. Polis ekipleri şahsın yere attığı uyuşturucu maddeleri buldu ve maddelere el koydu.

E.D. isimli şahsın üzerine yapılan aramada ise, 2 parça halinde yaklaşık 390 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ile bir adet makas ele geçirdi.

Diğer taraftan Anıt Meydanı’nda devriye gezen ekipler, yine hakkında daha önce birçok kez uyuşturucu madde bulundurma, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapılan M.B. isimli şüpheliyi fark etti. Polisi fark edince kaçmaya başlayan şahsı, polis ekipleri kıskıvrak yakaladı.

M.B.’nin üzerinde gerçekleştirilen arama esnasında, 3 parça halinde 50 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan götürülen E.D. ve M.B. isimli şahıslar hakkında, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli şahıs, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve Akşehir Cezaevine gönderildi.