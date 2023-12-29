Konya'da 4 IŞİD üyesi gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde Konya'da ikamet eden 4 şüpheli belirledi.
TEM ekiplerinin şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Operasyonda IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P. yakalanarak gözaltına alındı.
IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.