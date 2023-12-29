Konya'da 4 IŞİD üyesi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Konya'da 4 IŞİD üyesi gözaltına alındı
Konya'da IŞİD üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde Konya'da ikamet eden 4 şüpheli belirledi.

TEM ekiplerinin şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P. yakalanarak gözaltına alındı.

IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

aw108785-02.jpg

aw108785-03.jpg

Son Haberler
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında Sağlık
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika... Sağlık
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika...
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı Gündem
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi Gündem
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Gündem
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor Spor
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı Gündem
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı