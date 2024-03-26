Konya'da 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: AA
Konya'da 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Konya Akşehir 4 TIR’ın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde Hakan Karapınar idaresindeki TIR, Akşehir Tren Garı kavşağı mevkinde kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki TIR’a çarptı.

Ardından Nedim Kılıç kontrolündeki TIR önünde seyreden Semih Çapraz'ın yönetimindeki TIR’a, Çapraz idaresindeki TIR da Karapınar hakimiyetindeki TIR’a çarptı.

Kaza sonucu sürücülerden Kılıç, TIR’ın kabininde sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde sevk edilen itfaiye ekipleri, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.

Kazada yaralanan TIR sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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