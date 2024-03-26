Konya'da 4 TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde Hakan Karapınar idaresindeki TIR, Akşehir Tren Garı kavşağı mevkinde kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit idaresindeki TIR’a çarptı.
Ardından Nedim Kılıç kontrolündeki TIR önünde seyreden Semih Çapraz'ın yönetimindeki TIR’a, Çapraz idaresindeki TIR da Karapınar hakimiyetindeki TIR’a çarptı.
Kaza sonucu sürücülerden Kılıç, TIR’ın kabininde sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerinde sevk edilen itfaiye ekipleri, Kılıç'ın cansız bedenini kabinden çıkardı.
Kazada yaralanan TIR sürücüleri Semih Çapraz, Osman Yiğit ve Hakan Karapınar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.