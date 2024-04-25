Konya’da ampul değiştirmek isterken elektrik akımına kapıldı

Konya’nın Erenköy Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'ndeki antika satışı yapan iş yerinde meydana gelen olayda, Uğur Bitim isimli vatandaş, 4 metre yüksekliğindeki merdivenle iş yerindeki ampulleri değiştirmeye başladı. 4 tane ampulü değiştiren Bitim, 5'inci takmak isterken elektrik akımına kapılıp, merdivenden düştü.
Yaşanan olay sonrası baygınlık geçiren Bitim, kendine geldikten sonra komşularından yardım istedi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Bitim, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu. Bitim'in, akıma kapıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.