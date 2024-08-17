Konya'da asansör boşluğuna düşen genç işçi öldü

Kaynak: DHA
Konya'da asansör boşluğuna düşen genç işçi öldü

Konya’nın Kulu ilçesinde inşaatta elektrik işleri yapan 19 yaşındaki Muhammet Ali Kılıç, 5'inci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Saat 18.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesindeki bir apartman inşaatında meydana gelen olayda, Elektrik işçisi Muhammet Ali Kılıç, 5'inci katta çalıştığı esnada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemeden sonra Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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