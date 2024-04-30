Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı

Konya'nın Çumra ilçesinde eş zamanlı olarak iki mahallede 15 obruk meydana geldi.
Gökhüyük Mahallesi'nde yurttaşlar tarafından fark edilen Tavşanköprü mevkisindeki yaklaşık 6 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruk hemen muhtara bildirildi.
5 SAAT İÇİNDE 14 OBRUK
Obruğun etrafında ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.
Mahalle muhtarı Mustafa Çömlekçi, daha önce bölgede böyle bir olay yaşanmadığını vurgulayarak, "Burası iki gün önce akşam saat 22.00’de oluştu. Çevre köy olan Doğanlı Mahallesi'nde ise aynı gün içerisinde 14 obruk daha meydana geldi" dedi.
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Obrukların kapatılması için taş ve kil ile doldurma işlemlerinin başlatıldığı, ardından beton dökülerek sabitleneceği öğrenildi.
Doğanlı Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Yusuf Taktak, yaşamı boyunca böyle bir olaya şahit olmadığını ifade ederek, endişesini dile getirdi.
OBRUKLARIN NEDENİ: KURAKLIK VE YER ALTI YAPISI
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların oluşumuna dair teknik bir açıklama yaptı.
Prof. Dr. Arık, "Kurak geçen bir kış dönemi sonrasında, zaten su taşıma kapasitesi olan bölgede, yer altındaki çözülebilir nitelikteki kayalar ve üzerlerinde biriken çay malzemesinin yer değiştirmesi ile boşluklar hareket etmiş olabilir" dedi.
Arık, su kanalları boyunca bu tür olayların yaşanabileceğini ve dikkatli olunmaması gerektiğini vurguladı.