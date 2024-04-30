Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı

Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı
Kaynak: AA
Konya Çumra’da iki mahallede aynı anda 15 obruk birden oluştu. Bölge sakinleri, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade ettiler.
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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 1

Konya'nın Çumra ilçesinde eş zamanlı olarak iki mahallede 15 obruk meydana geldi.

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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 2

Gökhüyük Mahallesi'nde yurttaşlar tarafından fark edilen Tavşanköprü mevkisindeki yaklaşık 6 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruk hemen muhtara bildirildi.

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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 3

5 SAAT İÇİNDE 14 OBRUK

Obruğun etrafında ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.

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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 4

Mahalle muhtarı Mustafa Çömlekçi, daha önce bölgede böyle bir olay yaşanmadığını vurgulayarak, "Burası iki gün önce akşam saat 22.00’de oluştu. Çevre köy olan Doğanlı Mahallesi'nde ise aynı gün içerisinde 14 obruk daha meydana geldi" dedi.

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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 5

ACİL DURUM TEDBİRLERİ VE İLK İNCELEMELER

Obrukların kapatılması için taş ve kil ile doldurma işlemlerinin başlatıldığı, ardından beton dökülerek sabitleneceği öğrenildi.

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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 6

Doğanlı Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Yusuf Taktak, yaşamı boyunca böyle bir olaya şahit olmadığını ifade ederek, endişesini dile getirdi.

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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 7

OBRUKLARIN NEDENİ: KURAKLIK VE YER ALTI YAPISI

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların oluşumuna dair teknik bir açıklama yaptı.

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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 8

Prof. Dr. Arık, "Kurak geçen bir kış dönemi sonrasında, zaten su taşıma kapasitesi olan bölgede, yer altındaki çözülebilir nitelikteki kayalar ve üzerlerinde biriken çay malzemesinin yer değiştirmesi ile boşluklar hareket etmiş olabilir" dedi.

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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 9

Arık, su kanalları boyunca bu tür olayların yaşanabileceğini ve dikkatli olunmaması gerektiğini vurguladı.

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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 10
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Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı 11
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