Konya’da aynı anda 15 obruk oluştu: Yer yerinden oynadı

Mahalle muhtarı Mustafa Çömlekçi, daha önce bölgede böyle bir olay yaşanmadığını vurgulayarak, "Burası iki gün önce akşam saat 22.00’de oluştu. Çevre köy olan Doğanlı Mahallesi'nde ise aynı gün içerisinde 14 obruk daha meydana geldi" dedi.