Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor?

Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meksika'daki Oyuncak Bebekler Adası'nın gizemi akıllara, “Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor?” Sorusunu getirdi.
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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 1

Meksika'daki Oyuncak Bebekler Adası, yarım asır önce hayatını kaybeden küçük bir kızın ruhuna ev sahipliği yaptığına inanılan gizemli bir yer olduğu biliniyor.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 2

Adanın bekçisi Don Julian Santana, kızın bedenini ve yanında bulunan oyuncak bebeği keşfettiği bildirildi.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 3

Kızın anısını yaşatmak amacıyla, adanın ağaçlarına oyuncak bebekler asmaya başladığının altı çizildi.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 4

2001 yılında Santana'nın da aynı kız gibi boğularak ölmesiyle, ada daha da ürkütücü bir üne kavuşur.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 5

"Isla de las Munecas" olarak bilinen bu ada, her bir köşesi oyuncak bebeklerle dolu olmasıyla tanınır ve dünyanın en ürkütücü yerleri arasında gösterilir.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 6

Adanın hüzünlü hikayesi, 1950'lerde Santana'nın su kanallarında boğulan küçük bir kızın cesedini ve yanındaki oyuncak bebeği bulmasıyla başlar.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 7

Kızın ruhunu onurlandırmak ve adayı kötülüklerden korumak için başlattığı ritüel, yıllar boyunca devam eder.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 8

Adadaki ağaçlara asılan oyuncak bebekler zamanla kırık, kirli ve çürümüş bir hal alır.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 9

Santana'nın ailesi, adayı turistik bir cazibe merkezi haline getirerek ziyaretçileri ağırlar.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 10

Santana'nın ölümünden sonra, mezar taşına ritüelini hatırlatmak için bir oyuncak bebek yerleştirilir.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 11

Oyuncak Bebekler Adası, her yıl binlerce meraklı ziyaretçiyi ağırlamaya devam eder.

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Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? 12

KATİL BEBEK CHUCKY'NİN HİKAYESİ…

Öte yandan, Chucky'nin hikayesi, "Child's Play" film serisinden alındığı biliniyor.

hicago sokaklarında bir polisten kaçarken yaralanan Charles Lee Ray, bir oyuncakçı dükkanına sığınır ve ölmeden önce ruhunu bir Good-Guy bebeğine aktarır.

Karen Barclay, oğlu Andy'nin doğum günü için bu bebekten satın alır.

Andy, bebeği çok sever ve ona Chucky adını verir. Ancak Chucky, iki cinayet işler ve suçlar Andy'nin üzerine kalır.

Chucky, insan bedenine dönmek için Andy'nin bedenine ihtiyaç duyar ve onu takip eder.

Andy ve annesi Karen, Chucky'yi etkisiz hale getirmek için uzun bir mücadele verirler.

Karen, sonunda Chucky'yi şöminede yakar ve Mike Norris'in silahıyla onu vurarak durdurur.

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