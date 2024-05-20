Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor?

KATİL BEBEK CHUCKY'NİN HİKAYESİ…

Öte yandan, Chucky'nin hikayesi, "Child's Play" film serisinden alındığı biliniyor.

hicago sokaklarında bir polisten kaçarken yaralanan Charles Lee Ray, bir oyuncakçı dükkanına sığınır ve ölmeden önce ruhunu bir Good-Guy bebeğine aktarır.

Karen Barclay, oğlu Andy'nin doğum günü için bu bebekten satın alır.

Andy, bebeği çok sever ve ona Chucky adını verir. Ancak Chucky, iki cinayet işler ve suçlar Andy'nin üzerine kalır.

Chucky, insan bedenine dönmek için Andy'nin bedenine ihtiyaç duyar ve onu takip eder.

Andy ve annesi Karen, Chucky'yi etkisiz hale getirmek için uzun bir mücadele verirler.

Karen, sonunda Chucky'yi şöminede yakar ve Mike Norris'in silahıyla onu vurarak durdurur.