Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: DHA
Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Konya'da Sıtkı Fidan, cadde üzerinde tartıştığı Ahmet G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Ahmet G. ve Sıtkı Fidan arasında saat 18.00 sularında Baraj Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakladı.

Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Fidan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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