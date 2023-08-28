Konya'da bir evde çıkan yangından 3 kişi yaralandı

Konya'da 4. katlı bir binanın 1. katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Konya'da bir evde çıkan yangından 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Merkez İlkokulun bitişiğindeki 4 katlı apartmanın 1. katında dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, M.A.'ya ait 4 katlı binanın 1. katında kiracı olan yabancı uyruklu M.H.F.'ın (54) ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda odada bulunan eşyalara sıçradı. Diğer odadan dumanların geldiğini fark eden M.HF. yangına müdahale etmek isterken, eriyen kauçuk ve naylonların üstüne basarak yaralandı.

aw017602-01.jpg

Evde bulunan M.E. İ. (46) ve A.B.U. (46) de, evde yanmaya başlayan eşyaları dışarıya atarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen M.E.İ., A.B.U ile ayağı yanan M.H.F. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Apartmanda ikamet eden diğer daire sahipleri ise dumandan etkilenmemek için çatıya çıkarak önlem aldı.

aw017602-02.jpg

Yangın itfaiyenin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Yangın çıkış sebebinin prize takılı ütü ya da su ısıtıcıdan çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

aw017602-04.jpg

Öne Çıkanlar
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Son Haberler
Fransa'da türban ve peçeden sonra çarşaf da yasaklandı Dünya
Fransa'da türban ve peçeden sonra çarşaf da yasaklandı
İddialı yarışmacı MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti. ''Şampiyon olmaya geldim'' demişti Magazin
İddialı yarışmacı MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti. ''Şampiyon olmaya geldim'' demişti
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Türkiye'yi terk ediyor. İşte gerekçesi Magazin
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Türkiye'yi terk ediyor. İşte gerekçesi
İzzet Ünver'in yeni takımı belli oldu Spor
İzzet Ünver'in yeni takımı belli oldu
Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi Yaşam
Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
Dünya Kupası'nın favorisi elendi. Yıldızlar karmasına büyük şok Spor
Dünya Kupası'nın favorisi elendi. Yıldızlar karmasına büyük şok
Ortadoğu'nun en büyük bankasının CEO'su Bodrum'a geldi Güncel
Ortadoğu'nun en büyük bankasının CEO'su Bodrum'a geldi