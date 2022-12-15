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Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti

Konya’nın Akşehir ilçesinde benzin şişesiyle 2 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 18:14
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Konya'da bir vatandaş benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti

Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
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İHA'da yer alan habere göre olay, Akşehir ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda iş yerlerinin bulunduğu 2 katlı binada meydana geldi.

İddiaya göre, O.K. yurtta kalan çocuğunun zor koşullar altında olduğunu gerekçe göstererek 2 katlı binanın çatısına elinde benzin şişesiyle çıkarak intihar girişiminde bulundu.

O.K.’yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis intihar etmek isteyen şahsın yanına çıkarken, itfaiye ekipleri de bina önüne gerdikleri branda ile önlem aldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin görüşmesinin ardından ikna olan şahıs, çatıdan indirildi. O.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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