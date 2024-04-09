Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde son bir hafta içerisinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonların sonucunda ele geçirilenler madde ve silahlar ile yakalanan şahıs sayısı açıklandı.

Vedat Yıldırım - Konya / Yeniçağ

Emniyetten yapılan açıklamaya göre ; İlçemizde 01.04.2024 günü ve 08.04.2024 günleri arasında yapılan operasyon ve denetimlerde;

Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 18 şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şahıs, ifadeden dolayı aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ifadeden dolayı aranan 7 şahıs olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalanmıştır.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Narkotik yakalamasında 7 şüpheliye işlem yapılmış,
-1,77 gr metamfetamin maddesi,
-2005 adet sentetik ecza hap maddesi,
-5,24 gr esrar maddesi,

Ele geçirilmiştir. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 KOM operasyonunda 1 şüpheliye işlem yapılmış,
-134 kilogram badrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilmiştir.

1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. ifadeleri kullanıldı.

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