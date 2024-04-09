Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı

Vedat Yıldırım - Konya / Yeniçağ

Emniyetten yapılan açıklamaya göre ; İlçemizde 01.04.2024 günü ve 08.04.2024 günleri arasında yapılan operasyon ve denetimlerde;

Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 18 şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şahıs, ifadeden dolayı aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalanmıştır.

-Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ifadeden dolayı aranan 7 şahıs olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalanmıştır.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Narkotik yakalamasında 7 şüpheliye işlem yapılmış,

-1,77 gr metamfetamin maddesi,

-2005 adet sentetik ecza hap maddesi,

-5,24 gr esrar maddesi,

Ele geçirilmiştir. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 KOM operasyonunda 1 şüpheliye işlem yapılmış,

-134 kilogram badrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilmiştir.

1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. ifadeleri kullanıldı.