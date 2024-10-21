Konya’da feci kaza! Traktörün çeki demiri boynuna çarptı

Kaynak: İHA
Konya’da feci kaza! Traktörün çeki demiri boynuna çarptı

Konya'da çiftçilik yapan 76 yaşındaki Hüseyin Kayar, traktörün çeki demiri boynuna çarpması sonucu feci şekilde öldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörün çeki demirinin boynuna çarpması sonucu aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir'in Akburun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan 76 yaşındaki Hüseyin Kayar'ın evinin önündeki eğimli yolda çalışan traktör geriye doğru hareket etti. Traktörün arkasındaki çeki demirinin boynuna çarptığı sürücü Kayar, aracının altında kaldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kayar'ın cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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