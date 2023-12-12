Konya'da FETÖ hükümlüsü 2 şahıs yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan Balıkesir İlamat ve İnfaz Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf B. Konya'da gizlendiği adreste, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adnan A. ise Konya’nın Karapınar ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.

Polis ekiplerince TEM Şube Müdürlüğüne götürülen firari FETÖ hükümlüleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.