Konya'da FETÖ hükümlüsü 2 şahıs yakalandı

Konya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

KAYNAK: İHA
Konya'da FETÖ hükümlüsü 2 şahıs yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan Balıkesir İlamat ve İnfaz Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf B. Konya'da gizlendiği adreste, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adnan A. ise Konya’nın Karapınar ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.

Polis ekiplerince TEM Şube Müdürlüğüne götürülen firari FETÖ hükümlüleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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