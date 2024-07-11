Konya’da fuhuş çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Katalogla internetten müşteri bulup taksiyle göndermişler

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Konya’da fuhuş çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Katalogla internetten müşteri bulup taksiyle göndermişler

Konya'da gerçekleştirilen 'Piyon' operasyonu kapsamında, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik polis baskınında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekerek oluşturdukları kataloglarla internet üzerinden müşteri bulduğu ve gecelik 5 ila 6 bin TL karşılığında kadınları müşterilere taksiyle gönderdiği ortaya çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan bir şebekenin varlığını belirledi.

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-13.jpg

Yaklaşık 3 aylık bir takip sonucunda 'Piyon' adı verilen operasyonu düzenleyen polis, Kayseri dahil olmak üzere toplam 34 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-12.jpg

Operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K., U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın takılar ele geçirildi.

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-11.jpg

24 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyon sırasında ifadelerine başvurulan Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu 24 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-10.jpg

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B. tutuklanırken, K.Ç., Ş.B. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-1.jpg

KADINLARIN FOTOĞRAFLARI ÇEKİP KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekerek oluşturdukları kataloglarla internet üzerinden müşteri bulduğu ve gecelik 5 ila 6 bin TL karşılığında kadınları müşterilere taksiyle gönderdiği tespit edildi.

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-2.jpg

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-3.jpg

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-4.jpg

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-5.jpg

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-6.jpg

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-7.jpg

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-8.jpg

konyada-fuhus-cetesine-piyon-operasyonu-katalogla-internetten-musteri-bulup-taksiyle-gondermisler-yenicag-9.jpg

Son Haberler
Yunan Sahil Güvenliği Türk balıkçılara saldırdı Gündem
Yunan Sahil Güvenliği Türk balıkçılara saldırdı
Meteoroloji’den Ankara için yeni uyarı! 5 ilçede oturanlar dikkat… Gündem
Meteoroloji’den Ankara için yeni uyarı! 5 ilçede oturanlar dikkat…
Erdoğan NATO zirvesinde açıkladı: 'Aksi takdirde savaş olur' Gündem
Erdoğan NATO zirvesinde açıkladı: 'Aksi takdirde savaş olur'
Adile Naşit’in kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı. Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı açıkladı Magazin
Adile Naşit’in kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı. Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı açıkladı
At yarışı yorumcusunun karısı ve 2 kızı tatar yayı ile vurularak öldürüldü Spor
At yarışı yorumcusunun karısı ve 2 kızı tatar yayı ile vurularak öldürüldü
Süper Lig'de fikstür çekildi. Derbi tarihleri belli oldu Spor
Süper Lig'de fikstür çekildi. Derbi tarihleri belli oldu
Engelli vatandaş AVM'de intihar etti Yaşam
Engelli vatandaş AVM'de intihar etti