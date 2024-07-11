Konya’da fuhuş çetesine ‘Piyon’ operasyonu! Katalogla internetten müşteri bulup taksiyle göndermişler

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan bir şebekenin varlığını belirledi.

Yaklaşık 3 aylık bir takip sonucunda 'Piyon' adı verilen operasyonu düzenleyen polis, Kayseri dahil olmak üzere toplam 34 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K., U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın takılar ele geçirildi.

24 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyon sırasında ifadelerine başvurulan Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu 24 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B. tutuklanırken, K.Ç., Ş.B. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADINLARIN FOTOĞRAFLARI ÇEKİP KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekerek oluşturdukları kataloglarla internet üzerinden müşteri bulduğu ve gecelik 5 ila 6 bin TL karşılığında kadınları müşterilere taksiyle gönderdiği tespit edildi.