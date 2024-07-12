Zehir tacirlerine af yok

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zehir tacirlerine af yok

Parkta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan İ.K. (17) 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Parkta uyuşturucu satışına 8 yıl ceza

Adana Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda geçen yıl uyuşturucu satıldığını ihbarı alan polis, parkta önlem aldı. Narkotik polisleri, peçeteye sardığı sentetik uyuşturucuyu gece vakti bisikletle yanına gelen 2 kişiye satan İ.K.'yi suçüstü yakaladı.

Tutuklanan İ.K. hakkında Adana 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan İ.K., son savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Avukatı da müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek, tahliyesi ile beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık İ.K.’yi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına mahkum edip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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