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Konya'da çaldığı malları satan şüpheliler yakalandı

Konya’da hırsızlık malı ticareti yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 100'den fazla çalıntı eşya ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:16
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Konya'da hırsızların deposuna baskın

Konya'da çaldığı malları satan şüpheliler yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Konya’da polisin baskın yaptığı bir depoda 100'den fazla çalıntı eşya ele geçirildi. Depo sahibi ve 2 çalışanı hırsızlık malı alım-satımı suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik detaylı araştırma yaptı. Polis ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bir adreste hırsızlık malı ticareti yapıldığını tespit etti. Herhangi bir tabelası olmayan ve depo olarak kullanılan adrese polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan aramada, bağ evleri ve iş yerlerinden çalındığı belirlenen 11 adet bisiklet, 2 adet av tüfeği, 4 adet havalı tüfek, 1 adet laptop, 12 adet benzinli ve elektrikli testere, 5 adet LCD televizyon, 18 adet şarjlı vidalama makinesi, 28 adet elektrikli matkap ve çeşitli elektronik malzemeler olmak üzere toplamda 100'den fazla hırsızlık malı eşyaya polis ekiplerince el konuldu. İş yerinin mühürlü olduğu ve mühür bozularak faaliyet yaptığı tespit edildi. Mühür bozmadan aranması olan ve 11 adet suç kaydı olan iş yeri sahibi M.D. (24), 56 adet suç kaydı olan S.D. (37) ve 20 adet suç kaydı olan N.D. (22) adlı iş yeri çalışanları hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Feridiye Polis Merkezi Amirliğine götürülen çalıntı malzemelerin daha önce mağdur olup müracaatta bulunan vatandaşlara teslim edileceği ifade edildi.

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