Konya’da katliam gibi kaza. Bir aile yok oldu

Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Otomobil yaya grubuna çarptı

HaberDairesi.com'un haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Yeni İstanbul Caddesi Fırat Caddesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sefa Selvi (19) yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 kişilik yaya grubuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, otomobil de takla attı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 yaya ile otomobilde bulunan 1 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir kadın ile bir çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı, cenazeler otopsi için morga kaldırıldı

Otomobil sürücüsü Sefa Selvi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Selvi, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.