Konya'da kezzaplı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kezzaplı saldırı sonrası vücudunda yanıklar oluşan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Konya'da kezzaplı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Musalla Bağları Mahallesi'nde ayakkabı dükkanı işleten Selahattin Ö. (40), 25 Haziran'da iş yerinin önündeyken çarşaflı bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı.

Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Selahattin Ö, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin, elinde kezzap dolu kapla Selahattin Ö'nün iş yerinin önüne gelmesi ve kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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