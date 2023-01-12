12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kiracısını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Kiracısını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Konya'da su faturası anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla öldüren, bir kişiyi de yaralayan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 6 ay ve "kasten öldürme" suçundan "haksız tahrik" indirimiyle verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:15
Takip Et

Konya'da kiracısını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Kiracısını öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı
+
Aa
-

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Hüseyin Mahir'in ev sahibi, maktul Mevlüt Kapan'ın kiracı olduğu, su saatini ortak kullandıkları belirtildi.

Kararda, sanığın aşamalarda birbirine benzeyen savunmalarında olay tarihinden önce maktulle tartıştıkları, kendisine küfür ettiği beyanında bulunduğu ifade edildi.

"Haksız tahrik" indiriminin gerekçesi

Bu tartışmayı gören herhangi bir görgü tanığı bulunmadığı aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar maktulün eşi bu tartışma sırasında bir küfürleşme olmadığını beyan etmişse de aynı beyanında maktul ile sanık arasındaki konuşmaları duymadığını da açıklamıştır. Bu haliyle bu çelişkili beyana itibar edilmesi mümkün görülmemiş, sanık ile maktul arasında küfürleşme olduğu 'şüpheden sanık yararlanır' evrensel hukuk ilkesi doğrultusunda kabul edilmiştir. Bu sebeple maktulden kaynaklı küfürleşme nedeniyle olayın meydana geldiği vicdani kanaatine varıldığından sanık lehine 'haksız tahrik' hükümleri uygulanmış ancak maktulden kaynaklı haksız fiilin ağırlığı dikkate alınarak 'alt sınırdan' haksız tahrik indirimi yapılmıştır."

Kapan'ın eşi Havvanur Kapan'ın avukatı Tarık Korkmaz, verilen karara ilişkin istinaf mahkemesine itiraz başvurusunda bulunacaklarını, davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Meram ilçesinde iki katlı evin bahçesinde 10 Mayıs 2022'de Hüseyin Mahir ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıkmıştı. Mahir, Kapan ve Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali G'yi tüfekle yaralamış, Kapan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Görülen duruşma sonrası Mahir'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, heyet bu cezayı "haksız tahrik" indirimi uygulayarak, 18 yıla düşürmüştü.

Mahir'e, Mehmet Ali G'ye yönelik işlediği suçtan dolayı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.(AA)
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
2
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
3
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
4
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
5
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.