Konya'da korkutan yangın: Bacadan çıktı çatıyı kullanılamaz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı iş hanının çatısında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm binanın çatısını sararak bitişindeki binayı da tehdit etmeye başladı. Zemin katında işyerlerinin bulunduğu iş hanının çatısındaki yangına ilk müdahaleyi Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye dairesi ekipleri yaptı.

Alevlerin çatıyı sarmasıyla büyüyen yangın nedeniyle çevre ilçelerden destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın şiddetini azaltması ve ekiplerin yoğun müdahalesi ile uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı.

Yangın sonucu iş hanının çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.