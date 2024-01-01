Konya’da kumar operasyonu

Kaynak: İHA
Konya’da kumar operasyonu
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince bir kahvehaneye yapılan kumar baskınında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere toplam 20 bin 275 TL ceza kesildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Meydan Mahallesi Çocuk Parkı Sokak'ta yer alan bir kahvehanede kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbarlar sonrası kahvehaneye baskın düzenledi.

Kahvehanede bir masada 40 adet iskambil kağıdı, okey taşları ve para ile poker diye tabir edilen kumar oynandığını belirleyen Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, masada kumar oynadığı tespit edilen A.C., M.A., C.D., Ö.K. ve Y.A. isimli 5 kişi ile iş yerinin sorumlusu M.M.Ç.'yi gözaltına aldı.

İskambil kağıtları, okey taşları ile masada bulunan 150 liraya da el konulurken, iş yerinde daha önce de kumar oynatıldığı ve kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı 2 kez mühürlendiği tespit edildi.

aw110825-01.jpgİş yeri sorumlusu M.M.Ç. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem gerçekleştirilirken, A.C., M.A., C.D., Ö.K. ve Y.A. isimli şahıslara ise kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere toplamda 20 bin 275 TL para cezası kesildi.

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