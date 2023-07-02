Konya’da minibüs ücretlerine zam. Yarın başlıyor

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Konya’da minibüs ücretlerine zam. Yarın başlıyor

İHA'nın haberine göre; Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"04 Temmuz 2022 tarihinde almış olduğumuz şehir içi minibüs ücret düzenlemesinin üzerinden 12 ay gibi bir süre geçmiş olup, bu süre zarfında akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur.

3 TEMMUZDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Alınan kararla minibüs indi- bindi ücretimiz 8,5 TL,

mesafesine göre 10-11 TL olarak güncellenmiştir.

Alınan karar 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya başlayacaktır. Yolcularımızın ve vatandaşlarımızın düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum.”

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