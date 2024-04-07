Konya'da nefes kesen kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA
Konya'da nefes kesen kaçakçılık operasyonu
Konya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla piyasa değeri yüzlerce bin TL olan kaçak cep telefonları ele geçirdi.

Elde edilen bilgilere göre, Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri artan kaçak cep telefonu satışı ile ilgili ihbarlar üzerine çalışma başlatma kararı aldı.

Vergi kaybına neden olan kaçak cep telefonu ticareti ile mücadele için gelen her ihbarı değerlendiren polis ekipleri, A.C. ile F.A. isimli iki şahsa ait bir iş yerine baskın düzenleme kararı aldı.

İş yerinde arama yapan polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık olarak 500 bin TL olan çeşitli markalarda satışa sunulmuş 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

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