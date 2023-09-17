Konya’da otomobil bahçeye uçtu: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi İvriz yolu üzeri Belceağaç Mahallesi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elma alım merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerinin bahçesine uçtu.
Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.