Konya'da park halindeki minibüste ölü bulundu! Gaz Sızıntısı mı?

Karapınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde , yakınlarının ulaşamadığı Muammer Bozu (40) , park halindeki minibüsünde ölü bulundu. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda , Bozu’nun hareketsiz şekilde minibüsünde bulunduğu ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Bozu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs içinde yapılan incelemelerde, Bozu’nun uyumadan önce araçta çalıştırdığı harici ısıtıcının gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Bozu’nun cenazesi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı .