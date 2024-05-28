Konya’da pastaneye silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da pastaneye silahlı saldırı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir pastaneye, gece saatlerinde hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı.

Saldırı, gece yarısı Havzan Mahallesi'nde gerçekleşti ve olayda yaralanan olmadı. Polis, 15 boş mermi kovanının bulunduğu olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırıyı gerçekleştirenler hızla kaçan bir otomobil içindeydi.

Güvenlik güçleri, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için derhal harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis olayın detaylarına dair daha fazla bilgi toplamak üzere çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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