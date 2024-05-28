Konya’da pastaneye yaylım ateşi

Kaynak: İHA
Konya’da pastaneye yaylım ateşi

Konya’da bir pastaneye seyir halindeki araçtan yaylım ateşi açıldı. Kişi veya kişiler kaçarak izini kaybetirirken, polis olay yerinde 15 adet boş kovan buldu.

Silahlı saldırı saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Şehir Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan pastaneye, önünden geçen bir otomobildeki şahıs veya şahıslar tarafından yaylım ateşi açıldı.

Açılan ateş sonrası silahlı saldırganlar otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerinin incelemelerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından polis otomobille kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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